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Narko 64 devriyeleri okul önlerinde kuş uçurtmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Uşak Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak’ta okul önlerinde denetim yaparak kuş uçurtmuyor.Sabah erken saatte okul önlerinde görev alan 100 ekip ve 223 Narkotim görevlisi, öğrenci olmayan şahısların kimlik kontrolünü yaptı.

Narko 64 devriyeleri okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Uşak Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak’ta okul önlerinde denetim yaparak kuş uçurtmuyor.
Sabah erken saatte okul önlerinde görev alan 100 ekip ve 223 Narkotim görevlisi, öğrenci olmayan şahısların kimlik kontrolünü yaptı. Veliler, polis ekiplerinin yaptığı uygulamalardan memnun olduklarını dile getirirken kontrollerinin okullar kapanıncaya kadar okul önlerinde ve parklarda süreceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; “Uşak Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucu madde ve bağımlılık yaratan zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla her türlü tedbirin alınmasına büyük önem verilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk, TEM, Güvenlik, Siber Suçlar, KOM, Toplum Destekli Polis ve Narkotik Şube Müdürlüklerinden görevlendirilen ekiplerimizce, başta Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticareti olmak üzere her türlü zararlı alışkanlığın engellenmesine yönelik denetlemeler gerçekleştirilmektedir. Denetlemeler, öğrencilerin eğitiminin devam ettiği zaman zarfında sabah, öğle ve akşam saatlerini kapsayacak şekilde yapılmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları için çalışmalara aralıksız ve özveri ile devam edecektir” denildi.

Narko 64 devriyeleri okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Narko 64 devriyeleri okul önlerinde kuş uçurtmuyor

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