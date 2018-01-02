'Narko Adana Elçi' projesiyle uyuşturucuya savaş açıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Emniyet Müdürlüğü'nce, yerel yönetimler ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 'Narko Adana Elçi' projesinin protokol anlaşması imzalandı.

Emniyet müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve belediye personeli katıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışı ile daha aktif ve ortaklaşa mücadele etmek için yerel yönetimlerle protokol imzaladı. 'Narko Adana Elçi' projesi kapsamında, özellikle zabıta personeli ve parklarda görevli temizlik görevlilerine uyuşturucu ile mücadele alanında eğitimler verilecek. Eğitimlerde, görevlilerin uyuşturucuyu tanımasına ve suçluları anında ihbar etmesine yönelik seminerler düzenlenecek.

'EMNİYET BİRİMLERİNE YARDIMCI OLMALARI SAĞLANACAK'

'Narko Adana Elçi' projesine ilişkin toplantıda bilgiler veren Adana Valisi Demirtaş, "Suçun çeşitlendiği günümüz dünyasında, suç ve suçluyla mücadele de tüm hızıyla devam etmektedir. İstihbarat teşkilatımız, polisimiz, jandarmamız tüm birimleri ile gece gündüz demeden suçluları yakalayıp, adalete teslim etmeye devam etmektedir. Bu mücadelede kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerimize gereken desteği vermesi bu birimlerimizin işini kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda emniyet müdürlüğümüz ile büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlıklarımız arasında gerçekleştirilecek protokolle 'Narko Adana Elçi' projesi hayata geçirilecektir. Proje ile zabıta ve temizlik görevlilerimiz başta olmak üzere belediye çalışanlarımıza uyuşturucu ile mücadele ile ilgili narkotik birimlerince eğitimler düzenlenecek ve bu görevlilerin emniyet birimlerine yardımcı olmaları sağlanacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI