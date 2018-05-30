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Narkotik Eğitim TIR'ı Afyonkarahisar'da

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı Afyonkarahisar'a geldi.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR (DHA)İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı Afyonkarahisar'a geldi. Narkotik Eğitim TIR'ının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşa bilgiler verdi. Narkotik Eğitim TIR'ının yanına İl Sağlık Müdürlüğü de Sağlıklı Yaşam Aracı ile eğitime destek verdi. Narkotik Eğitim TIR'ını Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri ziyaret etti. TIR'ın içerisindeki ekipmanları inceleyen Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri uzman polislerden bilgi aldı. Dokunmatik ekranları inceleyerek uyuşturucunun insan vücudundaki durumunu gören Vali Tutulmaz, uyuşturucunun insan sağlığını nasıl yok ettiğini söyledi. Vali Tutulmaz, Geldiğimiz dönemde artık uyuşturucu terörden daha öte bir duruma geldi. Şu anda kayıtlarımızda uyuşturucudan ölen sayısı yılda terörden ölen kişiden daha fazla. Bu hem toplumu hem aileleri hem de gençliği harap ediyor. Bu hususta toplumumuzun duyarlı olması lazım. Bu proje de bu farkındalığı yaratmaya yönelik bir projedir. Bütün gençlerimizin ve ailelerini bu TIR'a ziyarete bekliyoruz -ki gelsinler hangi pozisyonda olduklarını buradan yakinen görme fırsatı yakalamış olsunlar- Gençlerimizi de sizlerin vasıtasıyla uyarıyoruz. Sakın uyuşturucunun geçici mutluluğuna kapılmasınlar. Bu geçici bir mutluluktur. Buraya gelerek gelişimi ve hangi aşamalardan geçildiğini ve sonucun ne olduğunu çok yakından görsünler. Aileleri uyarıyoruz, yavrularına ve evlatlarına yakın olsunlar. Onları yakından takip etsinler ki bu tür sıkıntılarla baş başa kalmasınlar dedi. 4 GÜN AFYONKARAHİSAR'DA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Yücel Salatan, Narkotik Eğitim TIR'ı ile ilgili bilgiler verdi. Afyonkarahisar'da 4 gün boyunca çeşitli bölgelerde TIR'ın ziyarete açık olacağını aktaran Salatan, şöyle dedi Narkotik Eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri yollarda. Madde kullanımının zararlarını her boyutuyla anlatmak amacıyla tasarlandı. Özellikle gençlere ve ailelere bu yola hiç girmemeleri adına yapılmış bir proje. TIR'ın içerisinde 12 dokunmatik ekranı var. Her birinde farklı olmak üzere 30 uygulamamız var. Bu uygulamalarla madde kullanımının biyolojik, fizyolojik ve sosyal boyutlarını, zararlarını göstermeye çalışıyoruz. 4 gün süreyle ilimizde olacağız. İnşallah tüm halkımıza, gençlerimizi TIR'ımızı ziyaret etmek için bekliyoruz. NARKOTİK KÖPEĞİ ŞOV YAPTI Konuşmaların ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Bojar' adlı özel eğitimli köpek, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Sağlıklı Yaşam Aracı içerisine saklanan bir maddeyi kısa sürede bularak şov yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol heyeti narkotik köpeği Bojar'ı saklanan maddeyi bulmaya çalışırken dikkatle izledi.

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