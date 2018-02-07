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Narkotik ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:55 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapucubaşı Mahallesi Atabey Sokak üzerinde park halinde bulunan araçtan şüphelenmesi üzerine araç içerisinde bulunan 21 yaşındaki M.M.D.’nün üzerinde arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapucubaşı Mahallesi Atabey Sokak üzerinde park halinde bulunan araçtan şüphelenmesi üzerine araç içerisinde bulunan 21 yaşındaki M.M.D.’nün üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ele geçirilirken M.M.D.’ye ‘uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından’ yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Narkotik ekipleri tarafından aynı gün Herikli Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan 33 yaşındaki S.C.’nin yapılan üst aramasında da kağıda sarılı vaziyette toz esrar ele geçirildiği öğrenilirken S.C.’ye uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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