Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Bursa’da, narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 9 adrese düzenlenen operasyonda 350 gram sentetik cannabinoid, satışa hazır halde 28 çıkı metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Kapıların kırıldığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi ve merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Emek Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 100 polis, önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği ’Rona’ da katıldı. Evlerde yapılan arama sonucunda 350 gram sentetik cannabinoid ,satışa hazır halde 28 çıkı metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Kapıların kırıldığı operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 3’ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
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