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Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

 TRABZON’da durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda takibe alınan İran plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada ön ve arka tampon içine zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 62 paket halinde 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu bulduNarkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu bulduNarkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu bulduNarkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

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