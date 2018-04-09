HABER

Narkotik köpeği 'Mişa' Nazilli'ye atandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Aydın il merkezinde görevli narkotik köpeği 'Mişa'nın, Nazilli ilçesine tayini çıktı.

Narkotik köpeği 'Mişa' Nazilli'ye atandı

Aldığı özel eğitimlerden sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne katılan Alman kurdu narkotik köpeği 'Mişa', Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne atandı. Mişa'nın, Nazilli'nin yanı sıra Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar olmak üzere toplam 7 ilçede Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte görev yapacağı belirtildi.

Mişa'nın Ankara'da eğitildiğini belirten eğitmeni Hakan Bayram, "5 yaşında olan Mişa ilk görevini İzmir'de yaptı. Köpeklerin belirli testleri var. Bu testleri geçtikten sonra, uyuşturucu ya da bomba eğitimi alıyorlar. Mişa tüm bu gerekli olan eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sınıfını geçti. Şu anda da Aydın'dan Nazilli'ye atandı. Nazilli ile birlikte toplam 7 ilçede görev yapacak" dedi. (DHA)

Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vurulduYurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Narkotik Köpeği mişa Nazilli atama

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Ünlü besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin kalp krizi geçirdi

Ünlü besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin kalp krizi geçirdi

Ve Anderson Talisca transferi açıkladı

Ve Anderson Talisca transferi açıkladı

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de akılalmaz olay! Çocukların oynadığı tüfeği yere fırlattı 2 çocuğu birden yaraladı!

Kocaeli'de akılalmaz olay! Çocukların oynadığı tüfeği yere fırlattı 2 çocuğu birden yaraladı!

Türk bayrağını çöpten alan işçi ödüllendirildi

Türk bayrağını çöpten alan işçi ödüllendirildi

P+M TUR 2018 Klasik Otomobil Yarışına çocuklar damga vurdu

P+M TUR 2018 Klasik Otomobil Yarışına çocuklar damga vurdu

Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi Harvard'dan teklif aldılar!

Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi Harvard'dan teklif aldılar!

Kuşadası’nda arı istilası

Kuşadası’nda arı istilası

Günün en iğrenç haberi! Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp...

Günün en iğrenç haberi! Küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.