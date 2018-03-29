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Narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda 700 extacy hap ve 11.25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Araştırma ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 38 yaşındaki Y.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın evinde, üst aramasında ve aracında yapılan aramalarda 11.25 gram bonzai maddesi, 700 adet extacy hap, hassas terazi ve metamfetamin maddesi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan Y.Y. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

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