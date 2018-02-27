Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan narkotik ekiplerinin Çerkezköy’de gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

’Torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarını takibe alan polis ekipleri, G.Y. adlı şüphelinin İstanbul’dan tedarik ettiği uyuşturucu maddeyi Çerkezköy’e getirerek satışa sunacağı ve gençleri zehirleyeceğini belirledi.

G.Y.’yi Çerkezköy’e girişinde durduran polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada 45 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, G.Y.’yi gözaltına aldı.