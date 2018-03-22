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Narkotik Şube zehir tacircilerine göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde çok miktarda uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs gözaltına altındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan 3 şahsın evlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

Narkotik Şube zehir tacircilerine göz açtırmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde çok miktarda uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs gözaltına altındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan 3 şahsın evlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada, 69,20 gram afyon sakızı, 11,34 gram metanfetamin, 0,91 gram toz şeklinde metadon, 5 adet metadon hap, 420 adet tramadol hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 7 adet fişek ele geçirildi.
Öte yandan, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 1 şüpheli zanlı adliyeye sevk edilirken, Türkiye’de kaçak olarak bulundukları tespit edilen 2 Afgan uyruklu şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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