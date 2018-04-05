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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber eğitimlerini sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sarıcakaya ve Mihalıççık İlçe Emniyet Amirlikleri koordinesinde yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik, Narko Rehber eğitimi verildi.Seyitgazi ve Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda görev yapan idareci, öğretmenlere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Narko Rehber eğitimi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber eğitimlerini sürdürüyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sarıcakaya ve Mihalıççık İlçe Emniyet Amirlikleri koordinesinde yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik, Narko Rehber eğitimi verildi.
Seyitgazi ve Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda görev yapan idareci, öğretmenlere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Narko Rehber eğitimi verildi. Yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaları azim ve kararlıkla devam edileceği ifade edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber eğitimlerini sürdürüyor

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