HABER

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 20:36 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanlarının, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın atmosferinde yaşam belirtisi olabilecek yeni bulgulara ulaştığı belirtildi.

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

Phys.org'un haberine göre Titan'ın atmosferindeki incelemelerini sürdüren NASA uzmanları, bu uyduda mikroorganizmaların bulunduğunun kanıtı olabilecek maddelere rastladı.

Uzmanlar, Titan'ın yüzeyinin 200 kilometre üzerinde 'akrilonitril' (vinil siyanür) denilen ve yaşamın yapı taşı olan hücre mimarisinin oluşumunu sağlayabilecek bir kimyasal bileşen bulunduğunu ortaya çıkardı.

NASA'nın araştırmasına göre 'akrilonitril' moleküllerine uydunun güney kutbunda daha yoğun miktarda rastlanırken bu moleküllerin Titan'da hakim olan ortalama eksi 179 derecede damlacıklar halinde oluşarak sıvı metan gazıyla kaplı göllere düşüyor.

Uzmanlar, Titan uydusunun zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı sağlayabileceğini de ileri sürdü.

'İNSANOĞLUNUN VARLIĞINI SÜRDÜREBİLECEĞİ EN ÖNEMLİ İKİNCİ YER'

Daha önce sonuçları 'New Scientist' dergisinde yayımlanan araştırmada, Gezegen Bilim ve California Teknoloji enstitülerinde görevli bilim adamları Amanda Hendrix ve Yuk Yung, Titan ile ilgili verileri inceleyerek uydunun gelecekte insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını ortaya koymuştu.
Johns Hopkins Üniversitesi'nde görevli gezegen bilimci Ralph Lorenz, Titan'ın uzun dönemde Mars'tan sonra insanoğlunun varlığını sürdürebileceği en önemli ikinci yer olacağını kaydetmişti.

NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
NASA kadrajındaki gizemli cisimNASA kadrajındaki gizemli cisim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA yaşam

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

'Macbeth' operasına büyük ilgi

'Macbeth' operasına büyük ilgi

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini indirdi, gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini indirdi, gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.