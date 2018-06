NASREDDİN HOCA FELSEFESİNİ DÜNYAYA YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR

(Haber- Kamera Hasan DÖNMEZ - Atilla MEMİŞ KONYA DHA))ANADOLU Selçukluları döneminde Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Türk güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın torunları olan Akşehirliler, onun felsefesini dünyaya yaymaya çalışıyor. Nasreddin Hoca ile ilgili her yıl şenlikler düzenlenirken belediye ve derneklerde uluslararası programlarda Nasreddin Hoca'yı tanıtmaya çalışıyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu Köyünde 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümünün ardından köy imamlığı yaptı. Daha sonra 1236 yılında Konya'nın Akşehir ilçesine yerleşen Nasreddin Hoca, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. Genellikle hazırcevap ve söylemlerini mizahla birleştirerek aksettirdiği hikayeler ve fıkralarla tanınan Nasreddin Hoca, Akşehir Gölü'ne maya çalmasıyla da bilinir. 'Ya tutarsa' diyerek insanlığa umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken düşündüren mizah ustası, 1284 yılında vefat edip, bugün Akşehir'deki türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi. Nasreddin Hoca'nın torunları olan Akşehirliler ise onun felsefesini dünyaya yaymaya çalışıyor. Akşehir'de her yıl belediye tarafından 5-10 Temmuz arası Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenleniyor. Yine gerek Akşehir'de gerek yurt çapında ve başka ülkelerde düzenlenen programlarla Nasreddin Hoca tanıtılmaya çalışılıyor. İlçede her okulda oluşturulan Nasreddin Hoca Köşesi ile yeni nesile Nasreddin Hoca anlatılıyor. Yine ilçe merkezinde türbesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Ayrıca türbenin önündeki meydanda oluşturulan Gülmece Parkı'nda ise Nasreddin Hoca'nın fıkralarından esinlenerek ona ait heykeller bulunuyor. NASREDDİN HOCA, İNSANLARI ÜMİTSİZLİKTEN UMUDA SEVK EDİYOR Nasreddin Hoca'nın, Akşehir Gölü'ne yoğurt mayalamaya kalktığı 'Ya tutarsa' fıkrasının önemini anlatan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gölümüz, Akşehir için gerçekten çok önemli. En başta Nasreddin Hocamızın maya çaldığı bir yer. Hocamızın 'Ya tutarsa' dediği bir yer. İnsanları ümitsizlikten arındırma, umuda sevk etmek için onun esprili fıkralarından birisidir 'Ya tutarsa'. Her yıl Nasreddin Hocamızı anma etkinlikleri kapsamında göle maya çalma merasimimizi gerçekleştiriyoruz. dedi. BİRÇOK ÜLKE DE BİLİNİYOR Nasrettin Hoca Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bacılı, dernek olarak 60 yıldır Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymaya çalıştıklarını belirtti. Bacılı, şöyle konuştu Gayemiz Nasreddin Hoca'yı tanıtmak olduğu için birçok alanda kültürel faaliyetlere destek oluyoruz. Halkımızı, gençlerimizi bu kültürel faaliyetlerde yer almasını ön planda tutuyoruz. Nasreddin Hoca sadece Türkiye'de tanınan bir şahsiyet değil. Doğu Türkistan'dan Fransa'ya kadar 16 ülkede yazılı kaynaklarda halk arasında isimleri geçiyor. GELECEĞE UMUT VERİYOR Derneğin bir başka yönetim kurulu üyesi Kadriye Çakır da, Nasreddin Hoca'nın geleceğe umut verdiğini belirtti. 5-10 Temmuz'da Akşehir'de düzenlenecek şenliği hatırlatan Çakır, Yine bir festival öncesi çok heyecanlıyız. Uzun yıllardır süregelen bir festivalimiz var. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizle, yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren hep heyecanla bekliyoruz bu festivalleri. Nasreddin Hoca, düşündüren ve bilgi kişiliğiyle göle maya çalmasıyla gençlerimize umut veren bir kişiliktir. Okullarda Nasreddin Hoca köşeleri oluşturuyoruz. Çocuklarımız bu sayede Nasreddin Hocayı daha iyi tanıyorlar. diye konuştu. NASREDDİN HOCA GİBİ HER İŞİMİ TERSTEN YAPIYORUM Gıda Mühendisi Aylin Satıcı, Nasreddin Hoca'ya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Nasreddin Hoca'yı sahiplenip, çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunu şehir dışına çıkınca anladım. İnsanlar, Nasreddin Hoca'yı da fıkralarında çok seviyorlar. Biraz daha bu şenliklere sahip çıkıp değer vermeliyiz. Şehir dışında tanıştığım kişileri 'Ben Akşehirliyim' deyince 'Nasreddin Hoca'nın torunu musun' diyorlar. Genelde ben bir şey olduğunda her işi tersten yaparım. Arkadaşlarım sorduğunda da genelde Nasreddin Hoca'nı eşeğe ters binmesini örnek olarak söylerim. dedi.