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Nazi Subayı 96 yaşında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Nazi döneminde en büyük toplama kampı Auschwitz’de görev yapan 96 yaşındaki SS Subayı Oskar Gröning hayatını kaybetti.Nazi Almanyası tarafından II.

Nazi Subayı 96 yaşında öldü

Nazi döneminde en büyük toplama kampı Auschwitz’de görev yapan 96 yaşındaki SS Subayı Oskar Gröning hayatını kaybetti.
Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama ve sistematik katliam kampı Auschwitz-Birkenau’da görevli Oskar Gröning cuma günü tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.
Polonya’daki 300 bin Yahudi’nin öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau toplama kampında esirlere ait para ve değerleri eşyaları kayıt altına almakla görevlendirilmiş Gröning, 15 Temmuz 2015 tarihinde toplu katliamlara yardımcı olmaktan dolayı suçlu bulunmuş ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, Gröning sağlık sorunlarından dolayı hapse koyulmamıştı. Gröning, yargılanma sürecinde pişman olduğunu söylemiş ve katliamda rolü olmadığını ileri sürmüştü.
Toplama kampı Auschwitz-Birkenau’da gaz odaları ve ölü yakma tesisleri bulunuyordu. Katliam kampına getirilen yüz binlerce esir, ağır işlerde çalıştırılıp, tıbbi deneylerde kullanıldıktan sonra gaz odalarında öldürülmüştür.

Nazi Subayı 96 yaşında öldü

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