Nazilli'de FETÖ operasyonu: 8 kişi adliyede

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı FETÖ/PDY'ye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.B., E.K., S.H. isimli kadınlar ile A.İ., A.E., A.V., Z.K. ve M.E.H. gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'nden alınan sağlık raporlarının ardından 8 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3'ü kadın 8 şüpheli, güvenlik önlemleri alınarak, Nazilli Adliyesi'ne gönderildi.
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