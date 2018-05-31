Nazilli'de ruhsatsız silah operasyonu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşılan Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız otomatik tüfek ile 114 mermi, 144 av tüfeği fişeği ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi. İ.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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