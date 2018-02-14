Nazilli'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sabah başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

Nazilli'de sabah sağanak başladı, bir süre sonra da şiddetli rüzgar da etkili oldu. Zafer Mahallesi 85 Sokak'ta bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay sırasında yoldan araç ve yaya geçmemesi olası yaralanmayı önledi. Yetkililer, yağışlarla beraber gevşeyen toprak nedeniyle başka ağaçların da devrilme riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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