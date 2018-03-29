Nazilli’de terör propagandası yapan bir kişi yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sosyal medyadan PKK-YPG propagandası yaptığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi.
Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden S.D (18) isimli şahsın yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde sosyal medya hesabında PKK-YPG propagandası yaptığı tespit edildi. S.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanan şahsın evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
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