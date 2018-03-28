Nazilli'de uyuşturucuya 5 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 şüpheliyi teknik takibe aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler F.A., Y.K. Ş.M. M.Z.B. ve Ü.D. adlı 2'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 14.5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 5 yeşil reçeteyle satılan hap, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiği belirtildi. Grubun Denizli'de de faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca zanlıların yakınları, adliye bahçesinde gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.
FOTOĞRAFLI
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
Kim Jong-un, ilk yurt dışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum