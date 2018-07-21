Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (2)

CENAZELERE OTOPSİ YAPILIYOR

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları Mehmet Kahya ile eşi Filiz Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Sabah saatlerinden itibaren otopsi işlemlerine başlandı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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