HABER

Nazilli’deki tren kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trenin yaşlı kadına çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trenin yaşlı kadına çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Denizli seferini yapan makinist M.A. idaresindeki 1222 sefer sayılı Anadolu Ekspresi, Yeşil Mahalle’de bulunan yaya alt geçidini geçtiği sırada tren yolundaki kimliği henüz tespit edilemeyen 70 yaşlarında olduğu belirlenen yaşlı kadına çarptı. Feci şekilde can veren yaşlı kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Uzun süre bekleyen tren incelemenin tamamlanmasının ardından yolcuları ile birlikte seferini tamamlamak üzere yeniden hareket etti. Trende bulunan ve çevredeki meraklı vatandaşların olay yerini cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarışması ise dikkatlerden kaçmadı.
Makinist M.A.’nın ilk ifadesinde kadının treni gördüğünde rayların üzerine kapanarak beklediğini, uzun süre korna çalmalarına ve fren yapmalarına rağmen kalkmadığı için kadının üzerinden geçtiklerini iddia ettiği öğrenildi. Makinistin verdiği ifadeyle örtüşen güvenlik kamera kayıtları ise yakında bulunan bir sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Kadının adeta ölmek için treni beklediği gözlenen kayıtlarda, yaşlı kadının tren gelmeden 5 dakika kadar önce raylara yakın olan duvar dibinde beklediği, daha sonra trenin gelmesine az bir süre kala rayların üzerine çıkarak yüzükoyun raylara yattığı görüldü. Olayın kaza mı, yoksa intihar mı olduğunun ise detaylı çalışma sonunda belirleneceği belirtildi. Yaşlı kadının kimliğinin ise bölgedeki tüm mahalle muhtarlarının kimlik tespiti çalışmasına katılmasına rağmen henüz tespit edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
Flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı!Flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.