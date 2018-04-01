Nazilli’deki tren kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde trenin yaşlı kadına çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Denizli seferini yapan makinist M.A. idaresindeki 1222 sefer sayılı Anadolu Ekspresi, Yeşil Mahalle’de bulunan yaya alt geçidini geçtiği sırada tren yolundaki kimliği henüz tespit edilemeyen 70 yaşlarında olduğu belirlenen yaşlı kadına çarptı. Feci şekilde can veren yaşlı kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Uzun süre bekleyen tren incelemenin tamamlanmasının ardından yolcuları ile birlikte seferini tamamlamak üzere yeniden hareket etti. Trende bulunan ve çevredeki meraklı vatandaşların olay yerini cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Makinist M.A.’nın ilk ifadesinde kadının treni gördüğünde rayların üzerine kapanarak beklediğini, uzun süre korna çalmalarına ve fren yapmalarına rağmen kalkmadığı için kadının üzerinden geçtiklerini iddia ettiği öğrenildi. Makinistin verdiği ifadeyle örtüşen güvenlik kamera kayıtları ise yakında bulunan bir sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Kadının adeta ölmek için treni beklediği gözlenen kayıtlarda, yaşlı kadının tren gelmeden 5 dakika kadar önce raylara yakın olan duvar dibinde beklediği, daha sonra trenin gelmesine az bir süre kala rayların üzerine çıkarak yüzükoyun raylara yattığı görüldü. Olayın kaza mı, yoksa intihar mı olduğunun ise detaylı çalışma sonunda belirleneceği belirtildi. Yaşlı kadının kimliğinin ise bölgedeki tüm mahalle muhtarlarının kimlik tespiti çalışmasına katılmasına rağmen henüz tespit edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.