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Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 22:58 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, ısınmak için ateş yakmak isteyen bir çocuk, iddiaya göre yağ yerine tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyaya düşen bir görüntüye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5. Sanayi Sitesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oldu. Olay sonrasında çocuğun elbiseleri tutuşurken, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar yardımına koştu. Talihsiz çocuk, durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, havayolu ile Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, yaşanan olay başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, ateş yakmak isteyen çocuk, yağ yerine tiner kullanınca bir anda harlama oluyor. Alevler içinde kalan çocuk, yola doğru ilerlerken çocuğu gören çevredeki esnaflar yardımına koşuyor.

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Çocuk izmir Bornova tiner işyeri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çocuklar sanayilerde maalesef. hiçbir siyasi partinin çocuklar için bir siyasi çözümü yok çünkü o işte para yok.
RABBİm yardımcın olsun acil şifalar dileğiyle allah korusun kimin basına gelirse zor inşallah atlatır
Kurtulur inşallah, amin!
30 saniye kadar yanmış, biraz uzun bir süre.
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