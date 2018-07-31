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Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Zehra Kaya (16), 27 gün önce kayboldu. İbrahim Kaya, kızının telefonunu elinden aldığı için evden kaçtığını söyledi.

Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya, lise öğrencisi kızı Zehra Kaya'nın cep telefonunu elinden aldı. Babasının mesajları okuyacağını düşünen genç kız ise gece ortadan kayboldu. Ailesi sabah durumu fark edince, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Zehra Kaya'dan bugün telefonla haber alındı. Baba İbrahim Kaya, şunları söyledi:

27 GÜNDÜR KAYIP

"Kızım 27 günden beri kayıp, onu her yerde arıyoruz. Üzüntüden hastalandım. Hastanede yattığımı öğrenen kızım, bugün beni numarasını gizleyerek aradı. Sağlık durumunun iyi ve bir arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Yerini belli etmedi. Yerini söylese onu almaya gideceğim. Onun kaçacağını bilsem, telefonunu elinden almazdım. Akşam telefonunu aldım, gece kayboldu. Sanırım mesajlarını okuyacağımı düşündü. Ama ben onun telefonunu hiç açmadım. Muhtemelen bir arkadaşının yanında ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızımın yerini bilenlerin bize haber vermelerini istiyoruz."

DHA

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Aydın TELEFON İbrahim Kaya Kayıp Kız zehra kaya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir olayı duymanız imkansız gibidir. İş kazaları, tecavüzler, şiddet, kutuplaşma, yozlaşma, trafik kazaları, toplumsal yaşantıda ki ahmakça durumlar bize özgüdür. Çünkü acı gerçek şu ki davranışsal bozukluğu ve kültür seviyesi düşüklüğünde son sürat gidiyoruz . Nasıl olacak, ne gibi bir uzun vadeli planlama yapılacak bilemem ama acilen bir eğitim - öğretim, kişisel gelişim üzerine tüm ülkede rönesans, yenilikçi bir yapılanmaya gidilmeli..
Bir telefon için evden kaçılmaz.Kaçıyorsa bir sebebi vardır.Şayet sebep sadece telefon ise Yuh olsun böyle evlada.....
Telefonunu geri ver dönsün.
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