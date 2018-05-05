Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Her yıl Nisan ayının 3. Pazar günü kutlanan Dünya Kitap Hediye Etme Günü kapsamında , “Kitap Oku-Sıra Sende” Kampanyası başlatan Pergel Grup, kampanyaya aile ve çocukların da dahil olması ile birlikte çerçevesini genişleterek hediye alınan kitapları Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’ne bağışlayacak.

“Kitap Oku- Sıra Sende” diyen Pergel Grup’un yaklaşık 40 kişiden oluşan mimar, mühendis, tasarımcı ekibi, sıra ile birbirlerine kitap hediye ediyor. Kampanyada hediye alan kişi bir video çekerek kitaptan bahsediyor, ancak kime hediye aldığını gizli tutuyor. Sürpriz olarak kitabına kavuşan kişi de bir sonraki çalışma arkadaşını seçerek kendi sürprizini hazırlıyor.

Necip Fazıl Kısakürek’in, ilk kez Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatroda sergilenen 3 perdelik “Bir Adam Yaratmak” adlı piyes kitabı ile başlayan ve Pergel Grup çalışanlarının aile ve çocuklarının da katılımı ile genişleyen “Kitap Oku-Sıra Sende” Kampanyası’nda, hediyeleşme sürecinin sonunda tüm kitaplar önce Pergel Grup bünyesinde kurulan Dr. Hugh Akston Kütüphanesi’ne aktarılacak. Tüm çalışanların bütün kitaplara erişimi sağlandıktan sonra kampanya bitiminde kitaplar, çocukların da katılımı ile Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesine bağışlanacak.



