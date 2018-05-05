HABER

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen mimarlık ve mühendislik şirketlerinden Pergel Grup’un, Dünya Kitap Hediye Etme Günü kapsamında başlattığı kampanya Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nde çocuklarla birlikte sonlanacak…

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Her yıl Nisan ayının 3. Pazar günü kutlanan Dünya Kitap Hediye Etme Günü kapsamında , “Kitap Oku-Sıra Sende” Kampanyası başlatan Pergel Grup, kampanyaya aile ve çocukların da dahil olması ile birlikte çerçevesini genişleterek hediye alınan kitapları Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’ne bağışlayacak.

“Kitap Oku- Sıra Sende” diyen Pergel Grup’un yaklaşık 40 kişiden oluşan mimar, mühendis, tasarımcı ekibi, sıra ile birbirlerine kitap hediye ediyor. Kampanyada hediye alan kişi bir video çekerek kitaptan bahsediyor, ancak kime hediye aldığını gizli tutuyor. Sürpriz olarak kitabına kavuşan kişi de bir sonraki çalışma arkadaşını seçerek kendi sürprizini hazırlıyor.

KİTAPOKUSIRASENDE

Necip Fazıl Kısakürek’in, ilk kez Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatroda sergilenen 3 perdelik “Bir Adam Yaratmak” adlı piyes kitabı ile başlayan ve Pergel Grup çalışanlarının aile ve çocuklarının da katılımı ile genişleyen “Kitap Oku-Sıra Sende” Kampanyası’nda, hediyeleşme sürecinin sonunda tüm kitaplar önce Pergel Grup bünyesinde kurulan Dr. Hugh Akston Kütüphanesi’ne aktarılacak. Tüm çalışanların bütün kitaplara erişimi sağlandıktan sonra kampanya bitiminde kitaplar, çocukların da katılımı ile Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesine bağışlanacak.

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilkErdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilk
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pergel Grup Kitap Kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not: Senin sayende okur yazar olduk!

Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not: Senin sayende okur yazar olduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.