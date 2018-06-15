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'Neden yan baktın' deyip bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, evine doğru giden Necati Yücer (27), yan bakma meselesi nedeniyle aynı yaştaki Osman B. tarafından bıçaklandı.

'Neden yan baktın' deyip bıçakladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, evine doğru giden Necati Yücer (27), yan bakma meselesi nedeniyle aynı yaştaki Osman B. tarafından bıçaklandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine doğru giden Necati Yücer, daha önceden tanıdığı Osman B. ile yolda karşılaştı. Osman B., Necati Yücer'i 'neden bana yan bakarak geçtin' diyerek, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2 bıçak darbesiyle yaralanan Yücer, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücer'in sağlık durumunun olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Osman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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'Neden yan baktın' deyip bıçakladı'Neden yan baktın' deyip bıçakladı

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