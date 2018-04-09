Nefes borusuna et kaçan 2 yaşındaki Eymen kurtarılamadı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde yediği pilavda bulunan et parçasının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan 2 yaşındaki Eymen Dağtaş, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karbasan köyünde oturan Turan ve Derya Dağtaş çifti dün akşam yemeğinde 2 yaşındaki çocukları Eymen ile birlikte pilav yedikleri esnada pilavda bulunan et parçasının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan çocukları Eymen yere yığıldı. Baba Turan Dağtaş’ın müdahale etmeye çalıştığı çocuk, çağrılan 112 Acil Servisi ekiplerinin ve İlçe Devlet Hastanesindeki doktorun yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğum gününde çocuklarını kaybeden Dağtaş ailesi büyük acı yaşadı. Anne Derya hastanede sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.