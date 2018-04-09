Nefes borusuna et parçası kaçan minik Eymen, doğum gününde öldü

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, nefes borusuna et parçası kaçan Eymen Dağtaş (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eymen'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde meydana geldi. Turan Dağtaş ve Derya Dağtaş'ın çocukları Eymen Dağtaş'ın nefes borusuna akşam yemeğinde yenilen pilavda bulunan et parçası kaçtı. Gelen 112 ambulansıyla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eymen'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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