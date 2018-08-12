Nefes borusuna mama kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası (2) - Yeniden

Mesut MADAN-Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş, yaşamını yitirdi. Emine- Ahmet Akbaş çifti, bebeklerinin ölümüyle ilgili hastanede görevli doktorun ihmali olduğu iddiasında bulundu. Emine Akbaş, morgdan alındıktan sonra kucağına verilen, bebeğinin içinde bulunduğu ceset torbasını okşayıp, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de meydana geldi. 3 aylık Hatice Damla Akbaş'ın nefes borusuna, iddiaya göre, mama kaçtı. Aile fertlerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Hatice Damla, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Emine- Ahmet Akbaş çifti, çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, Bucak Devlet Hastanesi'nde görevli doktoru suçladı. 4 yaşında bir çocuğu olan Emine Akbaş, "Bebeğim kusuyordu. Bucak Devlet Hastanesi acil servisine götürdük. Burada R. adlı doktor, çocuğu neden getirdiğimi sordu. Ben de ishal olduğunu ve yediğini çıkardığını söyledim. Ayrıca ateşi olduğunu söyledim. O da 'Tamam' dedi ama ne ateşini ölçtü ne de ishalinin nasıl olduğunu öğrenmek için bezine baktı. Hiçbir şeyine bakmadı. 'En azından bir serum bağlayın, belki ishali durur' dedim. Onu da yapmadı. Reçete yazıp elime verdi. Sonra da 'Pazartesi günü uzman doktora getir, göster' diyerek, başından savdı. Mecbur onun dediğini yaptım" diye konuştu.

'İLGİLENMEDİ, BAŞINDAN SAVDI'

İlaçları alıp, çocuğunu eve getirdiğini kaydeden Akbaş, “Çocuğa gelince mama verip, yatırdım. Sonrasında çocuktan ses kesilince kucağıma aldım ve anneme, çocuğuma bir şey olduğunu söyledim. Annem de aldı bağırmaya başladı. Ben de anneme 'Anne ne olur çocuğumu kurtar' diyerek bağırıp, ağladım. Duyan komşu geldi. Hemen 112'yi aradım" dedi.

Çocuğunun ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran Emine Akbaş, "Hastanede kimse bilgi vermedi. 1 saat kadar bekledik. Doktor, çocuğun yediği mamayı atamadığını ve hala atmaya çalıştığını, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Orada doktorla da tartıştık. Bir süre sonra orada görevli olduğunu düşündüğüm birisi bana 'Çocuğunuz morga iniyor' dedi. Ben o an kendimden geçtim. 'R.' adlı doktoru suçluyorum. Çünkü ben çocuğumu gündüz o doktora götürdüm ve benimle ilgilenmedi. Başından savdı" diye konuştu.

Ahmet Akbaş ise “Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Böyle doktorlar sürülsün. Cezasız kalmasın. Ben de şikayetçiyim" dedi.

HALASI KUCAĞINDA TAŞIDI

Hatice Damla Akbaş'ın cansız bedeni, işlemlerinin ardından Ahmet Akbaş'ın kardeşi Şerife Gökkara tarafından morgdan alındı. Ahmet Akbaş'la birlikte morg önünde Gökkara, yeğeninin cenazesini otomobile kadar kucağında taşıdı. Gökkara, otomobile geldiğinde, arka koltukta oturan Emine Akbaş'a bebeğinin cenazesini verdi. Emine Akbaş, uzun süre gözyaşı dökerek, ceset torbasındaki bebeğinin cansız bedenini okşadı. Hatice Damla Akbaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere babasının memleketi Konya'ya götürüldü.