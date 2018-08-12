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Nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

BURDUR'da, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş, yaşamını yitirdi.

Mesut MADAN/BURDUR (DHA)- BURDUR'da, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş, yaşamını yitirdi.
Bucak ilçesine Boğazköy'de Hatice Damla Akbaş'ın, dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Damla Akbaş, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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