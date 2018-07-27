Nehirde hareketsiz halde bulunan genç, hastaneye kaldırıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'nde yüzüstü hareketsiz halde bulunan Yunus Emre T. (19), sudan çıkarılarak götürüldüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kılavuzlu Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, Ceyhan Nehri'nde, üzerinde elbiseleri de olan bir kişinin yüzüstü hareketsiz halde durduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin sualtı arama kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan ve isminin Yunus Emre T. olduğu belirlenen gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yunus Emre T., doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alındı. Yunus Emre T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
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