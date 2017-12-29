Nehirde mahsur kaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıkan 39 yaşındaki Mustafa Çakmak, baraj kapakları açılınca mahsur kaldı.
Mustafa Çakmak, fotoğraf çekinmek için Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara çıktı. Bu sırada barajın kapakları açılınca sular yükseldi, Çakmak kayalıklarda mahsur kaldı. Çakmak, cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Uyarılar üzerine baraj görevlileri kapakları kapattı. Suyun çekilmesiyle Mustafa Çakmak, kıyıya çıktı.
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