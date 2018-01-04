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Nehre devrilen aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesinde Ceyhan Nehri'ne devrilen hafif ticari aracın sürücüsü 26 yaşındaki Mehmet Tel, boğularak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tel yönetimindeki 46 VM 071 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Ortaklı Köprüsü'nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Ceyhan Nehri'ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Mehmet Tel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tel'in cesedi Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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