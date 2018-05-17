HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, balık tutarken Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan 2 kişiden biri olan Emrullah Şimşek'in cesedi bulundu.

Nehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, balık tutarken Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan 2 kişiden biri olan Emrullah Şimşek'in cesedi bulundu. Kayıp olan Selami Torunoğlu'nun bulunması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Pazartesi günü, Hendek'te Sakarya Nehri'nde balık tutarken nehre düşen Emrullah Şimşek (24) ve Selami Torunoğlu (34) kayboldu. Pazartesi gününden bu yana devam eden çalışmalar kapsamında Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Sakarya İtfaiyesi, Deniz Polisi ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi sualtında ve su üstünde tarama yaptı. Bu akşam saatlerinde, evli ve bir çocuk babası olan Emrullah Şimşek'in cansız bedeni düştüğü noktadan 4 kilometre uzakta bulundu. Dalgıçların sualtında ulaştığı gencin cesedi bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Arama çalışmalarını nehir kenarından takip eden gencin ailesi, cenazenin çıkarıldığı sırada sinir krizi geçirdi. Selami Torunoğlu'nun bulunması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Nehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulunduNehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulunduNehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulunduNehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulundu

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Otomobil kahvehaneye girdi: 2 ölüOtomobil kahvehaneye girdi: 2 ölü
2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu

Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.