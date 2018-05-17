Nehre düşen 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, balık tutarken Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan 2 kişiden biri olan Emrullah Şimşek'in cesedi bulundu. Kayıp olan Selami Torunoğlu'nun bulunması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Pazartesi günü, Hendek'te Sakarya Nehri'nde balık tutarken nehre düşen Emrullah Şimşek (24) ve Selami Torunoğlu (34) kayboldu. Pazartesi gününden bu yana devam eden çalışmalar kapsamında Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Sakarya İtfaiyesi, Deniz Polisi ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi sualtında ve su üstünde tarama yaptı. Bu akşam saatlerinde, evli ve bir çocuk babası olan Emrullah Şimşek'in cansız bedeni düştüğü noktadan 4 kilometre uzakta bulundu. Dalgıçların sualtında ulaştığı gencin cesedi bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Arama çalışmalarını nehir kenarından takip eden gencin ailesi, cenazenin çıkarıldığı sırada sinir krizi geçirdi. Selami Torunoğlu'nun bulunması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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