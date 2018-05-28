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Nehre düşen otomobildeki Suriyeli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 02:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Muhammed Loş (43) öldü, oğlu Talha Loş (22) yaralandı.

Nehre düşen otomobildeki Suriyeli öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Muhammed Loş (43) öldü, oğlu Talha Loş (22) yaralandı.
Olay, gece geç saatlerde merkez Onikişubat İlçesi'nin Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Muhammed Loş ile Ceyhan Nehri kenarındaki otomobilde oturan Talha Loş iddiaya göre otomobili çalıştırmak için marşa bastı. Viteste olan otomobil birden hareketlendi ve nehre düştü.
Talha Loş araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, baba Muhammed Loş çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar nehre girerek Muhammed Loş'a ulaştı. Dalgıç tarafından nehinden çıkarılan Muhammed Loş, sedyeye alındı. İp yardımıyla yukarı çekilen Muhammed Loş, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye götürülen Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruştudrma başlatıldı.

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Nehre düşen otomobildeki Suriyeli öldüNehre düşen otomobildeki Suriyeli öldüNehre düşen otomobildeki Suriyeli öldüNehre düşen otomobildeki Suriyeli öldü

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