Nehre düşen otomobilin tavanına çıkarak hayatta kaldı

Denizli’de Büyük Menderes Nehrine düşen otomobilin sürücüsü aracının tavanına çıkarak hayatta kalmayı başardı. Sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Pamukkale ilçesinden, Sarayköy istikametine gittiği öğrenilen Eşref Yokuş (26) idaresindeki 20 BHA 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehrine düştü. Suya düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Yokuş, ardından suya batan otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Eşref Yokuş, ekipler tarafından aracın üstünden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suya batan otomobil ise iş makineleri tarafından çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.