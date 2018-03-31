Nehre düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde köprüden Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü Eşref Yokuş (26), suda sürüklenen aracın tavanına çıkarak hayatta kalmayı başardı. Yokuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Uyanık Mahallesi Ada Köprüsü'nde meydana geldi. Sarayköy ilçesine doğru giden Eşref Yokuş, yönetimindeki 20 BHA 10 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Ada Köprüsü'nde Büyük Menderes Nehri'ne uçtu. Sürücü Yokuş, nehirde sürüklenen otomobilin camından tavanına çıkıp, yardım için bağırmaya başladı. O sırada bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekibi, Yokuş'un sesini duydu. Nehirde suya gömülen otomobilin tavanında Yokuş'u gören jandarma ekipleri, itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilin sürüklenmesini engelledikten sonra tavandaki sürücü Yokuş'u merdiven uzatarak kurtardı. Kazada hafif yaralanan Yokuş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin bir dalgıcı kepçe yardımıyla otomobilin yanına yaklaştı. Otomobil, halatlara bağlandıktan sonra iş makinesiyle nehirden çıkarıldı. Yapılan kontrolde, otomobilin içinde başka kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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