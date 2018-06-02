Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu

KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turist Thomas Siviski'nin (55), kayalıklarda cesedi bulundu.
Polonya'dan gezi amacıyla Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na gelen 3 arkadaştan Thomas Siviski, Karadut köyü yakınlarında fotoğraf çekmek için gruptan ayrıldı. Bir daha Siviski'den haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve köy korucuları sevk edildi. Yaklaşık 200 kişilik ekip, Thomas Siviski'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Thomas Siviski'nin kayalıklarda cesedi bulundu.
Düştüğü ihtilami üzerinde durulan Thomas Siviski'nin cesedi, olay yerinde yapılan inclemenin ardından morga kaldırıldı.
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