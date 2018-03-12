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Nepal’da yolcu uçağı düştü: 38 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

Nepal’in başkenti Katmandu’da düşen yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.Dakka’dan kalkış yapan US-Bangla Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı inişi sırasında Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında düşmüştü.

Nepal’in başkenti Katmandu’da düşen yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Dakka’dan kalkış yapan US-Bangla Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı inişi sırasında Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında düşmüştü. Nepal polisi, olayda 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını ve 10 kişinin ise kayıp olduğunu ifade etti.

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