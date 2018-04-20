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Nepal’de uçak pistten çıktı, uçuşlara ara verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Nepal’in başkenti Katmandu’da bir Malezya uçağının pistten çıktığı, uçuşlara 12 sat ara verildiği bildirildi.Nepal’in başkenti Katmandu’da Tribhuvan Uluslararası Havaalanı’nda sabahın erken saatlerinde 139 yolcuyu taşıyan bir Malezya uçağının pisten çıktığı, Katmandu havaalanının 12 saat uçuşa kapatıldığı bildirildi.

Nepal’de uçak pistten çıktı, uçuşlara ara verildi

Nepal’in başkenti Katmandu’da bir Malezya uçağının pistten çıktığı, uçuşlara 12 sat ara verildiği bildirildi.
Nepal’in başkenti Katmandu’da Tribhuvan Uluslararası Havaalanı’nda sabahın erken saatlerinde 139 yolcuyu taşıyan bir Malezya uçağının pisten çıktığı, Katmandu havaalanının 12 saat uçuşa kapatıldığı bildirildi. Meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediği fakat yüzlerce kişinin uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Havaalanı Sözcüsü Prem Nath Thakur, pilotların bir sorun tespit ettiklerinde uçağı yavaşlattıklarını ve kalkıştan vazgeçtiklerini söyledi. Thakur, uçağın çimlere doğru kaydığını ve 30 metre boyunca çamurda gittikten sonra durduğunu belirtti.
Pisten çıkan Malindo Havayolları Boeing 737 uçağının öğle saatlerinde alandan kaldırılmasıyla havaalanının tekrar uçuşlara açıldığı belirtildi.

Nepal’de uçak pistten çıktı, uçuşlara ara verildi

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