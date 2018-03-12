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Nepal’deki uçak kazasında ölü sayısı 49’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 22:15 | Son Güncelleme

Nepal’in başkenti Katmandu’da 71 kişinin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 49’a yükseldi.Dakka’dan kalkış yapan US-Bangla Havayoluna ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında düşmüştü.

Nepal’in başkenti Katmandu’da 71 kişinin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 49’a yükseldi.
Dakka’dan kalkış yapan US-Bangla Havayoluna ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında düşmüştü. Kazada ölü sayısının 49’a yükseldiği bildirildi.

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