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Nepal’deki uçak kazasında ölü sayısı 51’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Nepal’in başkenti Katmandu’da 71 kişinin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 51’e yükseldi.Dakka’dan kalkış yapan US-Bangla Havayoluna ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında düşmüştü.

Nepal’in başkenti Katmandu’da 71 kişinin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 51’e yükseldi.
Dakka’dan kalkış yapan US-Bangla Havayoluna ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında Tribhuvan Uluslararası Havaalanı (TIA) yakınlarında düşmüştü. Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan ikisinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 51’e yükseldiği bildirildi.

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