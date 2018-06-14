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Nereden geldiği belli olmayan kurşunla kalçasından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kurşunla kalçasından vurulan B.G.(19), hastanede tedaviye alındı.

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kurşunla kalçasından vurulan B.G.(19), hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam Çarşamba ilçesi Adapark mevkiinde meydana geldi. B.G. isimli genç, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla yaralandı. Genç kaburga kemiğine isabet eden kurşun sonrasında önce taksiye binip eve gitti. Ardından da durumunun ağırlaşması üzerine ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından B.G., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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