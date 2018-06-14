Nereden geldiği belli olmayan kurşunla kalçasından vuruldu

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde nereden geldiği belli olmayan kurşunla kalçasından vurulan B.G.(19), hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam Çarşamba ilçesi Adapark mevkiinde meydana geldi. B.G. isimli genç, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla yaralandı. Genç kaburga kemiğine isabet eden kurşun sonrasında önce taksiye binip eve gitti. Ardından da durumunun ağırlaşması üzerine ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından B.G., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum