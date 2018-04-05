Neriman bebeğin yaşam yolculuğu havada sona erdi

Şanlıurfa’dan aldığı 2 aylık bebek hastayı Konya’ya götüren ambulans helikopter, havadayken çocuğun durumunun ağırlaşması üzerine Elbistan’a acil iniş yaptı. Minik kız çocuğu, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da ikamet eden Kamacı ailesinin 2 aylık kız çocuğu Neriman Kamacı’nın sağlık durumu, kalbindeki delik nedeniyle ağırlaştı. Minik çocuğun, acil olarak ameliyat edilmesi gerektiği için Şanlıurfa’dan Konya’ya sevkine karar verildi. Yaşam savaşı veren minik Neriman’ın sevki için Kayseri’den Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter Şanlıurfa’ya hareket etti. Şanlıurfa’dan alınan Neriman Kamacı’nın durumu helikopterdeyken ağırlaştı. Bu durum üzerine helikopter, acil iniş için Elbistan’a yönlendirildi. Uygun boş alana inen helikopterdeki minik çocuk, hemen 112 Acil Servis ambulansına alındı. Neriman Kamacı’nın duran kalbi de, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ile tekrar çalıştırılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm çabası, henüz 2 aylık olan Neriman’ı hayatta tutmaya yetmedi.

Yaşam yolculuğu Elbistan’da sona eren Kamacı’nın cenazesi, Şanlıurfa’ya götürülmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.