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Neşe-i Muhabbet Korosu sokak hayvanları için söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, sokakta yaşayan hayvanlar için sahne aldı.Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) Ünal Ayaz’ın kurucusu olduğu Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu bu kez sokak hayvanları için konser düzenledi.

Neşe-i Muhabbet Korosu sokak hayvanları için söyledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, sokakta yaşayan hayvanlar için sahne aldı.
Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) Ünal Ayaz’ın kurucusu olduğu Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu bu kez sokak hayvanları için konser düzenledi. TRT Sanatçısı Reyhan Ataman’ın da şarkılar seslendirdiği konsere gelen davetliler, bilet yerine kurulan statta sokak hayvanları için mama aldılar. Konser sonrası toplanan kedi ve köpek mamaları ise Atatürk Anıtı önünde hayvanseverlere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Neşe-i Muhabbet Korosu sokak hayvanları için söyledi

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