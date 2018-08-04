Salih GÜNER-Gökhan CEYLAN/KIRŞEHİR, (DHA)- 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali başladı. Gecede Ferhat Göçer ve sahneye çıkan sanatçılar Neşet Ertaş türküleri söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle, 25 Eylül 2012'de vefat eden ünlü halk ozanı Neşet Ertaş”ı anmak amacıyla Cacabey Meydanı'nda 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali düzenlendi. Festivalin açılışı dün akşam törenle yapıldı. Açılış programına Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın’ın yanı sıra Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu başta olmak üzere il protokolü ve protokol eşleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Cacabey Meydanı’nda düzenlenen Neşet Ertaş Festivali’nin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci yaptı. Başkan konuşmasında, “Bu toprakların yetiştirdiği, ülkemize ve Türk milletine mal olmuş bir isimdir Neşet Ertaş. Hayatı boyunca hep yoklukla mücadele etmiş, çileler çekmiş ama hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamış. Kimseyi hor görmemiş, kimseyi ötekileştirmemiş, gerçekten derviş ruhlu Neşet Ertaş, müziğiyle, hayat felsefesiyle bizlere örnek olmaktadır. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş için düzenlediğimiz festivale yoğun katılımın olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Hem Türk halk müziğini gelecek nesillere aktarabilmek ve tanıtabilmek hem de Neşet Ertaş'ı hayatı, anıları, felsefesi ve türküleriyle yaşatabilmek için festivalimizi devam ettiriyoruz. 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Türk halk müziği sanatçıları Kübilay Dökmetaş ve Okan Murat Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı düzenlenecek. Aynı zamanda burada 'Neşet Ertaş’ın Şehirleri' konulu bir de sergi açılacak. Bizlere düşen görev onun ismini ona yakışan en güzel şekilde yaşatmaktır. Bu duygularla, Neşet Ertaş’ı rahmetle anıyoruz” dedi.

'KALBİMİZDE YAŞAYACAK'

Programda bir konuşma yapan Vali İbrahim Akın, sözlerine Türk halk müziğinin ve bozlak kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi olan Neşet Ertaş’ı rahmetle anarak başladı.

Tarihi ve kültürel değerleriyle her döneme damgasını vuran Kırşehir’in bozlak ve abdal kültürünün yaşatıldığı önemli bir merkez olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Bu yönüyle ilimiz asırlar boyunca birçok saz ve söz ustasına ev sahipliği yapmıştır. Neşet Ertaş da bu kültürün içinde yoğrularak şekil bulmuş, kendi deyimiyle 'aynı ruhun insanlarıyız' dediği babası Muharrem Usta’nın yolunu takip ederek, yeri göğü inleten yanık sesi ve elinden hiç düşürmediği sazı ile birçok eseri havalandırmıştır. Kendine has üslubuyla gönül telimizi titreten Neşet Ertaş, en büyük ilhamını yoksullukla ve acılarla dolu hayatından almış, üzüntüsünü, sevincini, sevgisini ve hasretini türkülere dökmüş, sazıyla teselli bulmuştur. O, sadece iyi bir saz ve söz ustası olmasının ötesinde, özündeki insan sevgisi ve hoşgörüsüyle, insanları güzele ve kardeşliğe çağıran yeri doldurulamaz bir halk ozanıdır. Sanatçı duruşu ve mütevazı kişiliği ile ünü ülke sınırlarını aşan Neşet Ertaş, 2006 yılında 'TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüş, 2010 yılında ise UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edilmiştir. Hayat verdiği bozlaklarla halkımızın gönlünde taht kuran Neşet Ertaş; acılarla, yoksullukla ve gurbet hasretiyle doldurduğu ömrünü 25 Eylül 2012’de tamamlayarak sevenlerini derinden üzmüştür. Sesiyle, sazıyla, engin hoşgörüsü ve yüreğimizi ısıtan eserleriyle kalbimizde yaşayacak olan sanatçımızı, bugün Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle hazırlanan programla saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak’ın da konuşmasının ardından sahneye sırasıyla Ahmet Yazgan, Buse Katılmış, Aytuğ Özdemir, Elif Buse Doğan ve Ferhat Göçer çıkarak Neşet Ertaş türküleri seslendirdiler.

2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nin ikinci gününde Cacabey Meydanı'nda saat 19.30’da başlayacak konserlerle devam edecek. Festivalin 2'nci gününde Kibariye, Alp Kardeşler, Bob Beer, Yudum ve Erkut Özkan sahneye çıkacak.