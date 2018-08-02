Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali başlıyor

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR (DHA)-TÜRK Halk Müziğinin ünlü ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, 3 Ağustos Cuma günü başlayacak '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' ile anılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 3-4-5 Ağustos'ta düzenlenecek 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nin açılışı yarın saat 19.30’da yapılacak. Cacabey Meydanı’ndaki etkinlikte Vali İbrahim Akın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci konuşacak. Ardından 20 Kırşehirli’nin açacağı stant gezilecek. Ferhat Göçer, Emre Kaya, Elif Buse Doğan, Aytuğ Özdemir ve Ahmet Yazgan birer konser verecek. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nin ikinci günü etkinlikleri, yine saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda Kibariye, Yudum, Bob Beer, Erkut Özkan ve Mesut Dağlı’nın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü 5 Ağustos Pazar program ise saat 15.00’te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, siyasiler, bürokrat ve sanatçıların katılacağı programda konuşmalar yapılacak ve Neşet Ertaş’ı anlatan bir panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Neşet Ertaş’ın yaşadığı şehirlere ait fotoğrafların bulunduğu 'Neşet Ertaş’ın Şehirleri' konulu fotoğraf sergisi gezilmesi ile buradaki program tamamlanacak. Akşam da yine Cacabey Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak Zara, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Hasan Meral konseri ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali sona erecek.

Neşet Ertaş için organize edilen festivalin, yurt dışındaki hemşehrilerinin de katılımını sağlamak amacıyla bu yıl ağustos ayında gerçekleştirileceğini söyleyen Bahçeci, "Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin birincisini geçen yıl eylül ayında yapmıştık. Bu yıl ağustos ayının ilk haftasına aldık. Programı hazırladık. Bu yıl ağustos ayına almamızın bir sebebi de yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin bu festivale katılmasını sağlamak" dedi.

'İBRAHİM KALIN ÖNCÜLÜK ETTİ'

Neşet Ertaş'ın, Kırşehir ve Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi biliyorsunuz Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıldönümünde de Neşet ustamızı yine İbrahim Kalın Bey'le, onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Hem Türk halk müziğini gelecek nesillere aktarabilmek ve tanıtabilmek hem de Neşet Ertaş'ı hayatı, anıları, felsefesi ve türküleriyle yaşatabilmek için festivalimizi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Neşet ustanın ismine yakışır bir festival olacak, 3 gün boyunca yapılacak etkinliklere herkesi bekliyoruz. Herkesi 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali için Kırşehir'e davet ediyoruz. Neşet Ertaş ve halk müziğinin doya doya yaşandığı güzel bir festivalde herkesi burada görmeyi arzu ediyoruz.”

'ERTAŞ'I SEVENLERİ DAVET EDİYORUZ'

Bu festivali her yıl biraz daha ileriye taşıyarak Neşet Ertaş'ın ismini de, abdallık geleneğini de, Türk halk müziğini de en iyi şekilde geleceğe aktarmayı hedeflediklerini de anlatan Başkan Bahçeci, “Neşet Ertaş’ı yeni nesillerimize de anlatmak ve tanıtmak hepimizin görevi. Böyle bir festival hem büyük ozanımız Neşet Ertaş’ı, hem de şehrimizi tanıtmak açısından da bu son derece önemli. Tüm Türkiye'den herkesi, Türk halk müziği severleri, Neşet Ertaş severleri Kırşehir'e davet ediyoruz. 3 gün boyunca Kırşehir'de müzik yaşanacak. İnşallah İbrahim Bey kendisi de gelecek. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız” diye konuştu.

Başkan Bahçeci, Türk Telekom ve Demirören Medya’nın sponsorluğunda gerçekleştirilecek 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde ayrıca 5 dalda müzik ödülleri verileceğini sözlerine ekledi.