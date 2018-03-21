HABER

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 01:09 | Son Güncelleme

Kars’ta Nevruz Bayramı öncesinde Kars ve 7 ilçede aynı anda düzenlenen “Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda görev alan 36 ekip, 273 polis, dosta güven, düşmana gözdağı verdi.Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in bizzat yönettiği “Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda umuma açık yerlerde ve sabit noktalarda polis denetleme yaptı.Narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldığı uygulamada, bin 863 kişinin sorgulaması yapıldı.

Kars’ta Nevruz Bayramı öncesinde Kars ve 7 ilçede aynı anda düzenlenen “Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda görev alan 36 ekip, 273 polis, dosta güven, düşmana gözdağı verdi.
Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in bizzat yönettiği “Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda umuma açık yerlerde ve sabit noktalarda polis denetleme yaptı.
Narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldığı uygulamada, bin 863 kişinin sorgulaması yapıldı. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan 1 kişi yakalandı, üzerinde uyuşturucu metamfetamin, esrar maddesi bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız kurusıkı silah bulunduran 1 kişiye idari işlem yapılarak silaha el konuldu.
“Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda, 5 kişiye kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapılırken, toplam 620 TL. İdari para cezası yazıldı, 78 iş yeri kontrol edildi, 5 iş yerine İdari Para Cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.
“Kale-4 Asayiş Uygulaması”nda trafik ekiplerince, 277 araç kontrol edildi, 6 araca cezai işlem uygulandı, kusurlu görülen 6 araca 7 bin 555 TL. idari para cezası kesildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Nevruz Bayramı öncesinde yapılan “Kale-4 Asayiş Uygulaması” vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Arama noktalarında polislere yardımcı olan vatandaşlar, bu tür uygulamaların sık sık yapılmasını istedi.
Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamalarının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

1 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
2 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
3 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
4 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
5 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
6 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
7 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
8 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
9 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
10 / 10

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor

Nevruz bayramı öncesi Kars’ta polis kuş uçurtmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.