Nevruz kutlamalarında 44 kişi gözaltına alındı

İzmir’de, HDP’nin nevruz etkinliğine katılan 44 kişi terör örgütü PKK propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, nevruz organizasyonu HDP İl başkanlığınca Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, katılacak olanlar polisin yaptığı üst aramasının ardından alana alındı. Polis helikopteri havadan destek verirken, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da alana gelerek önlemleri inceledi. Öte yandan, sloganlar atan kalabalık, nevruz ateşinin yakılmasının ardından halay çekti ve şarkı söyledi. Etkinliğin devam ettiği dakikalarda, meydana giriş noktasında terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 44 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Okuyucu Yorumları 0 yorum