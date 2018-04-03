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Nevruz kutlamasında terör propagandasına 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

SİİRT merkezli 4 ilde, HDP ve DBP tarafından 21 Mart'ta gerçekleştirilen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar atıp, terör propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.  Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:  "21.03.2018 günü ilimiz Barış Mahallesi’nde bulunan nevruz alanında HDP ve DBP Siirt İl Örgütleri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Siirt HDP Başkan Yardımcısı Necibe İlhan ve HDP Siirt eski milletvekili Besime Konca’nın da aralarında bulunduğu konuşmacıların ve etkinliğe katılan bir grup vatandaşın etkinlik süresince PKK/KCK terör örgütünü övücü sloganlar atmak suretiyle Terör Örgütü propagandası yaptıkları tespit edilmiş, konu ile ilgili 30.03.2018 günü Siirt merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 11 şahıs gözaltına alınmıştır."

SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezli 4 ilde, HDP ve DBP tarafından 21 Mart'ta gerçekleştirilen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar atıp, terör propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"21.03.2018 günü ilimiz Barış Mahallesi’nde bulunan nevruz alanında HDP ve DBP Siirt İl Örgütleri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Siirt HDP Başkan Yardımcısı Necibe İlhan ve HDP Siirt eski milletvekili Besime Konca’nın da aralarında bulunduğu konuşmacıların ve etkinliğe katılan bir grup vatandaşın etkinlik süresince PKK/KCK terör örgütünü övücü sloganlar atmak suretiyle Terör Örgütü propagandası yaptıkları tespit edilmiş, konu ile ilgili 30.03.2018 günü Siirt merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 11 şahıs gözaltına alınmıştır."

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