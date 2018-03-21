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Nevruz mitinginde 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bakırköy’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen Nevruz mitingi öncesi arama noktalarında 3 kişi gözaltına alındı.Nevruz mitinginin yapılacağı alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alana girenleri tek tek aradı.

Bakırköy’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen Nevruz mitingi öncesi arama noktalarında 3 kişi gözaltına alındı.
Nevruz mitinginin yapılacağı alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alana girenleri tek tek aradı. Üzerlerinde terör örgütü PKK/YPG’yi çağrıştıracak bayrak ve kıyafetler alana alınmadı. Mitinge peşmerge kıyafetleriyle gelen bir kişi, polis ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine kıyafetlerini çıkartan kişi, mitinge girdi.
Arama noktasında örgüt lehine slogan atan 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada bariyerlerin dışında bir şahsın da bozkurt işareti yaparak gruba tepki gösterdiği görüldü.

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